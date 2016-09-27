Разработать логотип

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок752 просмотра
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#1$25

Необходимо разработать логотип для компании ГарантГруппПлюс(или использовать значок "+" ), оказывающая услуги " - бух услуги, кадровое сопровождение, регистрация фирмы, создание и раскрутка сайта + реклама и т/д. Логотип должен быть 2х цветным и отображать надежность компании(от вас 2 варианта цветовой гаммы). Как вариант, хотелось бы видеть: значок+название фирмы, под ней мелким текстом "бизнес под ключ", но это не панацея 

7 лет назад
bumel
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Победитель конкурса
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
Спасибо за работу! Лучший исполнитель с чувством стиля! Обращусь еще!
Завершили нормально. Были небольшие задержки в связи с отпуском Татьяны. В целом хорошо.
Заявки фрилансеров
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
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