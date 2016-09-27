# 1 — $ 25

Необходимо разработать логотип для компании ГарантГруппПлюс(или использовать значок "+" ), оказывающая услуги " - бух услуги, кадровое сопровождение, регистрация фирмы, создание и раскрутка сайта + реклама и т/д. Логотип должен быть 2х цветным и отображать надежность компании(от вас 2 варианта цветовой гаммы). Как вариант, хотелось бы видеть: значок+название фирмы, под ней мелким текстом "бизнес под ключ", но это не панацея