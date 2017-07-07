Разработать логотип для кухонного инструмента

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок149 просмотров
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Необходимо разработать логотип согласно ТЗ. Товар для американского рынка. Сроки и стоимость имеют значение.

6 лет назад
maribor
Мария 
38 летЧили
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Снова отличная работа. Алексей учел все требования и предложил несколько вариантов на выбор. Очень довольны сотрудничеством!
Спасибо за очередной заказ, всё снова очень подробно в ТЗ, оперативно при оплате и всегда на связи)
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