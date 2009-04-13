Разработать логотип для преподавателя шахмат

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен50 заявок2330 просмотров
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#1$

Внимание:

(1) это конкурс а не тендер. Пожалуйста соблюдайте условия работы конкурса.

(2) Я не могу принять в конкурс участников указавших сумму для принятие в конкурс, так как у меня нет баланса на weblancer счёте -- по простой причине, что weblancer принимаeт только webmoney для пополнения счёта, а в стране где я живу, нет возможности приобрести webmoney.

(3) Ваш труд будет оплачен либо через (a) UniStream, (b) PayPal, или (c) moneybookers. Выбор за вами. Я думаю что для жителей СНГ оптимальный выбор это UniStream, так как у них отделения почти в каждом городе СНГ, и они работают с отделениями местных банков. Найдите свой пункт обслуживания по этому линку: http://support.unistream.com/calc/search.aspx

Техническое задание:

Нужно разработать логотип для компании занимающейся преподаванием шахмат детям. Название компании «Chess Guru» (chess = шахматы, guru = Гуру). Я бы хотела чтобы в логотипе использовался рисунок индийской женщины в традиционном сари, и шахматной доски, и соответственно слова Chess Guru (так как это название компании) всё в «шахматном стиле» таким как вам он представляется. Полная свобода творчества. Исходники должны быть в векторном формате разумеется.

Комментарий: Словом «гуру» называют профессионалов, виртуозов, мастеров своего дела. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83

15 лет назад
simone
Guru Chess 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Победитель конкурса
aidda
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
Екатерина Косолапова прекрасный специалист своего дела. Справилась с задачей быстро и эффективно! Кроме логотипа еще сделала мне визитки, и каждый раз делала необходимые изменения в ходе разработки дизайна. Кроме того, Катя приятная в общении девушка с доброжелательным характером. Я уверена это не последний наш проект вместе. Ekaterina Kosolapova, is a great specialist in the field of graphic design. She completed this project fast and with high quality. It was a pleasure working with her. Besides being expert in her field, she has a very friendly, non-confrontational personality. This was her first project for me, and I am sure will not be the last.
Отличный заказчик! Симона давала конкретное ТЗ(что очень важно для дизайнера),присылала примеры,чтобы было легко сориентироваться. У нас сложились настолько доверительные отношения,что Симона оплатила работу до ее окончания(!). Думаю,наше сотрудничество продолжиться. спасибо,Симона
Заявки фрилансеров
aidda
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
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