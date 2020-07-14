Разработать логотип для рекламного агентства TARGETORIUS

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Завершен27 заявок1352 просмотра
#1$30

Привет, создаем рекламное агентство в сфере интернет рекламы (реклама в гугле, фейсбуке), нужно разработать логотип, название агентства TARGETORIUS, в основном будет использовать в социальных сетях - инстаграм, фейсбук, вконтакте, на сайте. Для социальных сетей сделайте размер 1080х1080 пикселей,

Для сайта размер - 250 пикселей в ширину и 100 в высоту. В готовом варианте подготовьте исходное расширение png, psd или вектор.

5 лет назад
thismylogin
Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
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7 месяцев назад

Победитель конкурса

Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
#1
Артем сделал красивый и современный логотип который отлично подходит для нашей компании. Рекомендую!
Спасибо Михаилу за отличное задание! Рекомендую.

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Ar2871
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