Разработать логотип для рекламного агентства TARGETORIUS

# 1 — $ 30

Привет, создаем рекламное агентство в сфере интернет рекламы (реклама в гугле, фейсбуке), нужно разработать логотип, название агентства TARGETORIUS, в основном будет использовать в социальных сетях - инстаграм, фейсбук, вконтакте, на сайте. Для социальных сетей сделайте размер 1080х1080 пикселей,

Для сайта размер - 250 пикселей в ширину и 100 в высоту. В готовом варианте подготовьте исходное расширение png, psd или вектор.