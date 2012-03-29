Разработать логотип для строительной компании

# 1 — $ 50

Требуется логотип, для сайта занимающегося продажей дорожных плит и ЖБИ. Строгий стиль и шрифт, без вензелей.

Кроме красного и синего цветов. домен dorgbi.ru, компания называется ООО "Дорплит ЖБИ". В логотипе должно быть два слова ДОРПЛИТ ЖБИ, акцент должен быть на ДОРПЛИТ, а жби как бы не очень, чтобы в глаза не бросалось.