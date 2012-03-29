Разработать логотип для строительной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1045 просмотров
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#1$50

Требуется логотип, для сайта занимающегося продажей дорожных плит и ЖБИ. Строгий стиль и шрифт, без вензелей.

Кроме красного и синего цветов. домен dorgbi.ru, компания называется ООО "Дорплит ЖБИ". В логотипе должно быть два слова ДОРПЛИТ ЖБИ, акцент должен быть на ДОРПЛИТ, а жби как бы не очень, чтобы в глаза не бросалось.

12 лет назад
gordeev2906
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Андрей самый первый предложил идею логотипа, и в сравнении с ним все остальные участники смотрелись уже не интересными. Приятно было работать. Всем рекомендую
Юлия, прекрасный заказчик. Четко представляет каким должен быть будущий логотип, грамотное техзадание, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую Юлию как ответственного заказчика
Заявки фрилансеров
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#1
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