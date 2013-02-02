Разработать логотип для ТСЖ

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка203 просмотра
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Разработать логотип для ТСЖ (товарищество собственников жилья)

Для размещения на сайте, в квитанциях оплаты и прочих документов ...

Бриф отправил письмом.

Детали в личной переписке.

11 лет назад
Nocker
Лев 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Работа была выполнена отлично. Предоставил несколько вариантов. При удобном случае, буду сотрудничать еще.
Четкое ТЗ, быстрое утверждение макета и моментальная оплата. Мои двери всегда открыты для этого человека :)
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