Разработать логотип для веб-студии

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Закрыт26 заявок293 просмотра

Логотип будет использоваться на сайте, на визитке, в полиграфии, то есть лого должен будет без проблем менять свои размеры без потери качества (как понимаю это вектор). Подробности при личном общении.

От вас цена и портфолио

14 лет назад
rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров