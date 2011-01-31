Сделать поправку в логотипе
Разработать логотип для веб-студии
Логотип будет использоваться на сайте, на визитке, в полиграфии, то есть лого должен будет без проблем менять свои размеры без потери качества (как понимаю это вектор). Подробности при личном общении.
От вас цена и портфолио
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