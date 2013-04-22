Необходимо разработать логотип исходя из дизайна сайта. Сайт о спутниковом интернете... В логотипе скорее всего должен быть адрес сайта, т.е. sat-internet.ru и какое то описание... двусторонний спутниковый интернет, системы спутникового интернета, системы двустороннего спутникового интернета... ...
Разработать логотип (тема искусство)
Нужно разработать лого для сайта тематики искусство.
Главное качество!
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