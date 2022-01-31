Разработать\нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок582 просмотра
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Добрый день! Есть задача нарисовать\разработать логотип по нашему техническому заданию и примерам\референсам.

Ниже в приложении пример логотипа по исполнению и стилистики на который мы ориентируемся.

Очень важно попасть в стилистику! Всем спасибо за предложения.

2 года назад
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$35
5 дней
UAH
Спасибо за работу и варианты!
Всё отлично!
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