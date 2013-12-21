Разработать три логотипа

$250
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  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка106 просмотров

По ТЗ разработать три логотипа.

11 лет назад
raimanov
Азат 
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$250
3 дня
Вот с кем мне всегда комфортно работать. Три отличных работы за короткий срок. Понятно все с полуслова, сделано раньше срока и качество отменное. Очередное благодарю ))
Все абсолютно взаимно. Понятные подробные задания, как следствие минимум правок, моментальная оплата. Обращайтесь еще, буду рада с вами поработать!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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