Разработка 2х логотипов

Очень "правильный" исполнитель! Даже мало слова "исполнитель". На сервисе используется этот термин, но я против! По крайней мере, в отношении к Артему. Человек, в котором сочетается 3 вещи: - Дизайнер; - Менеджер; - Продавец. Артем красиво вам будет продавать свои услуги! И это приятно! Когда тебе продают, я не просят купить, или втюхивают - это классно, чувствовать, что ты покупаешь, покупаешь хороший дизайн у хорошего художника. Артем будет вести проект. И это еще приятнее, чем была продажа. Тебе красиво продавали, а потом взяли и красиво, и правильно управляли проектом. Общались с тобой, спрашивали, спорили (по-умному, без драки конечно :-) ), терпели твои "поверните туда", "уберите то". Не пропадет, ответит в течении 1-2 часов и сразу же исправит или добавит, что скажешь. Артем нарисует вам то, что будет совпадать с вашим ТЗ. Главное ТЗ напишите детальное, и Артем все поймет. Предложит несколько вариантов и доработает, который понравился больше всего. В моем случае дорабатывал сразу 2, т.к. понравились оба из предложенных и реально оба были классные. Я очень советую работать с Артемом. Это такой человек, о котором можно сказать, что он заслуживает своей студии или агентства, крутого офиса и самых классных заказчиков. Моя оценка - 10 из 10.