Разработка 2х логотипов

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Завершен1 заявка98 просмотров

Создать 2 логотипа

1 - для турфирмы

2 - для компании в сфере продуктов питания и упаковки

9 лет назад
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$55
5 дней
Очень "правильный" исполнитель! Даже мало слова "исполнитель". На сервисе используется этот термин, но я против! По крайней мере, в отношении к Артему. Человек, в котором сочетается 3 вещи: - Дизайнер; - Менеджер; - Продавец. Артем красиво вам будет продавать свои услуги! И это приятно! Когда тебе продают, я не просят купить, или втюхивают - это классно, чувствовать, что ты покупаешь, покупаешь хороший дизайн у хорошего художника. Артем будет вести проект. И это еще приятнее, чем была продажа. Тебе красиво продавали, а потом взяли и красиво, и правильно управляли проектом. Общались с тобой, спрашивали, спорили (по-умному, без драки конечно :-) ), терпели твои "поверните туда", "уберите то". Не пропадет, ответит в течении 1-2 часов и сразу же исправит или добавит, что скажешь. Артем нарисует вам то, что будет совпадать с вашим ТЗ. Главное ТЗ напишите детальное, и Артем все поймет. Предложит несколько вариантов и доработает, который понравился больше всего. В моем случае дорабатывал сразу 2, т.к. понравились оба из предложенных и реально оба были классные. Я очень советую работать с Артемом. Это такой человек, о котором можно сказать, что он заслуживает своей студии или агентства, крутого офиса и самых классных заказчиков. Моя оценка - 10 из 10.
Александр, не стандартный заказчик, в наилучшем смысле! Такое внимание к проекту очень редко встречал, подробнейшее тех. задание с примерами и ссылками, с пожеланиями и деталями. Очень приятно работать когда заказчик понимает то, что ему необходимо и точно формулирует задачу. Результат не заставил себя ждать. В добавок гибкость и своевременность в оплате, и хорошая коммуникабельность. Буду и дальше рад сотрудничеству и всем рекомендую!

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GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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