Разработка фирменного стиля (brand book)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки410 просмотров
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Разработка фирменного стиля компании, занимающейся продажей приборов и оборудования.

Необходимо разработать:

1. Логотип

2. Бланки (ч/б, цветной)

3. Конверты А4, Euro (окно)

4. Адаптация логотипа на расходные материалы (коробки, скотч etc.) и сувенирную продукцию

5. Визитка 2-х типов - руководитель/сотрудник

6. Фирменная папка/уголок

7. html бланк электронного письма

Оплата любым удобным способом.

С предложениями по цене и пр. в асю сорок шесть двадцать два тридцать шесть

16 лет назад
udo
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
gelios_image
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$400
15 дней
Абсолютный непрофессионализм, неумение ни создать что-то стоящее, ни реализовать чужие идеи. Потеряно полгода пустых попыток хоть что-то вложить в голову дизайнера, дальше шестеренок ничего не ушло. О таких вещах как эскиз (скетч) и промежуточный вариант (драфт) дизайнер видимо представления не имеет, поскольку многочисленные просьбы работать поэтапно игнорировались. Варианты появляются сразу, без промежуточных согласований и утверждений, что наталкивает на мысль об их изначальном существовании, что и подтверждается в дальнейшем. Создается впечатление, что та часть знаний и умений, которая отличает дизайнера от художника-оформителя, отсутствует у автора работ в принципе. Стандартные избитые стрелки, волны, универсальные логотипы, поставленные на поток, это то, что я видел. Последнюю точку в сотрудничестве поставил специально приглашенный профессиональный дизайнер, давший оценку работам и заметивший множественный плагиат. Слева логотип, присланный на очередное утверждение, а справа его полная копия стоимостью 1 usd, которая продается на сайте, где черпает вдохновение автор работ. Причем заимствован не прототип, логотип фирмы fischer, а именно логотип № 01_0643 с сайта besttemplates.ru. Последние шедевры автора здесь: P.S. Брэндбук был разработан за неделю другим дизайнером. Оставшиеся 50% суммы по этому проекту были выплачены в качестве премии. Аванс требовать не буду, оставляю автору в качестве гуманитарной помощи.
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