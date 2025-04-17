Разработка индивидуального логотипа

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Закрыт5 заявок36 просмотров

Требуется дизайнер для разработки уникального логотипа. Логотип будет использоваться на сайте, визитках и одежде. Ожидается индивидуальный подход и креативные идеи. Если есть вопросы, пишите в личные сообщения.

Создание логотипов
11 дней назад
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