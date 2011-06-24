Разработка качественного логотипа для программы

# 1 — $ 180

Нужна разработка высококачественного логотипа для программы. Пример логотипа можно видеть здесь - http://www.botmasterru.com/images/screen.gif (вверху, в шапке программы), новый должен быть не хуже.

Можно использовать 3D-редактор.

Это должна быть чёрная буква с золотистым и красным окаймлением, например как на прикреплённом эскизе. Либо просто чёрная с красными полосками наискосок в верхних частях. Возможны и другие варианты, на ваше усмотрение. Но желательно - именно по эскизу.

Конечный результат победитель конкурса должен предоставить и в растровом, и в векторном виде, а так же в виде иконок размеров 32x32, 64x64, 128x128

Срок - не более недели

ДОБАВЛЕНО: НЕ надо копировать эскиз! Только лишнюю работу сделаете. Эскиз - это просто набросок! Логотип должен быть качественным, а не аляповатым. Это логотип программы стоимостью $600