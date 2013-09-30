Разработка лого

Тарас, необходимо разработать логотип организации. Логотип должен быть классный. Это, вот существенное требование. А еще строгий, возможно со смещение в сторону молодежной стилистики, возможно в 3Д. Сначала необходимо сделать русскую версия, потом будем готовы заказать англоязычную вариацию.

Обратите внимание, чтобы в монохроме тоже читался. Срок сдачи - утро понедельника.

Еще раз напомните, пожалуйста, свою почту, чтобы выслать на нее подробности.