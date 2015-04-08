Разработка лого

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка107 просмотров

Разработка лого!

10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$10
1 день
1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
Быстро пришли к нужному результату, Антон чётко разъяснил задание, оперативно ответил на возникшие вопросы. Без лишних правок принял работу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад

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