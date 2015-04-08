Уважаемые фрилансеры! Очень нужно разработать дизайн логотипа для новой компании. Называется она esb-group, занимается услугами по электромонтажу, монтажу видеонаблюдения, СКС, пожарной сигнализации, Умный дом и т.д. Сайт уже в разработке и имеет следующий стиль и ...
Разработка лого
Разработка лого!
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