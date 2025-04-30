Приветствую нужно сделать логотип для салона красоты

Название салона inDivo

Слоган Private Beauty Club

Нужно 2 или более варианта.

Прикрепил наброски на листке ( где i это человечек а из головы идет линия которая превhащается в D это волосы ) и пример стилистики и цветовой гаммы.

Если есть свои более интересные предложения тоже принимается.

Прошу написать контакты телеграм, стоимость.