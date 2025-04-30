Требуется разработка логотипа и favicon для сайта Mebli BGV, специализирующегося на производстве и продаже мебели. Ожидаются несколько вариантов логотипа для выбора. Цветовая палитра включает темные и светлые зеленые оттенки, оранжевый акцент. Предложения по стоимости и ссылки на портфолио приветствуются.
Разработка лого для салона красоты
Приветствую нужно сделать логотип для салона красоты
Название салона inDivo
Слоган Private Beauty Club
Нужно 2 или более варианта.
Прикрепил наброски на листке ( где i это человечек а из головы идет линия которая превhащается в D это волосы ) и пример стилистики и цветовой гаммы.
Если есть свои более интересные предложения тоже принимается.
Прошу написать контакты телеграм, стоимость.
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