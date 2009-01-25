Разработка лого для сети магазинов автозапчастей

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Требуется разработать логотип для сети магазинов автозапчастей . Логотип должен иметь только графический символ, включение букв(буквы "Д") в него необязательно. (Название фирмы включать в лого не нужно!!!) Цвета – красный, синий и/или черный .

Подробнее на сайте www.vip-driver.ru

Компания имеет сеть магазинов в ЮФО . Имеет 3 направления -шины и диски , автозапчасти для легковых , автозапчасти для грузовых автомобилей .Ждем Ваших вариантов!Мы не выбираем фрилансера, мы выбираем логотип. Понравившийся оплатим на 100 % . Webmoney , банковский перевод.