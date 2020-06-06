Разработка логотипа

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Закрыт48 заявок906 просмотров

Нужен дизайнер для разработки логотипа.

Можно с небольшим опытом, но с портфолио.

Без предоплаты. 

Подробнее при личном общении.

5 лет назад
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