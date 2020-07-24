Разработка логотипа

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Завершен41 заявка1315 просмотров

нам нужен логотип для автосалона, название MEGAWATT. который специализируется на электротранспорте. 

первое впечатление, вызывающее у клиентов:

-ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

-ФУТУРИЗМ СТИЛЯ И ДИЗАЙНА

-ЯРКОСТЬ СВЕТА

-СКОРОСТЬ

что-то связанное с электродвигателем 

5 лет назад
guest_15943822352218
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$150
7 дней
Спасибо Антону за оперативность, коммуникабельность, терпение. все пожелания были учтены, выполнены. Варианты были максимально разные. все интересные. Антон, спасибо за сотрудничество. Обязательно продолжим! Рекомендую!
Очень рад сотрудничеству. Рекомендую как ответственного и порядочного заказчика

Заявки фрилансеров

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