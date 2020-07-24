Ищу дизайнера, которому близка сфера нано технологий, инноваций, кто вдохновляется западным дизайном , простотой, действием. Умеет работать в 3Д. Мыслит нестандартно. Логотип – структура днк «завернутая» в знак бесконечности. Основная идея ...
Разработка логотипа
нам нужен логотип для автосалона, название MEGAWATT. который специализируется на электротранспорте.
первое впечатление, вызывающее у клиентов:
-ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
-ФУТУРИЗМ СТИЛЯ И ДИЗАЙНА
-ЯРКОСТЬ СВЕТА
-СКОРОСТЬ
что-то связанное с электродвигателем
Выбранный исполнитель
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