Разработка логотипа

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Завершен1 заявка157 просмотров

Прошу разработать классный логотип для ИМ. С ценами ознакомлен. По рекомендации от Андрея Родионова

4 года назад
guest_16232285998853
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад
$60
4 дня
Escrow
Однозначно 5 звёзд. Светлана, как фея взмахом своей волшебной палочки, превращает ваши ответы на вопросы анкеты в идеальный логотип. Это как нарисовать то, что невозможно описать и представить. Идеальный результат. Я в восторге.
Замечательный заказчик и очень интересный проект! Сотрудничество прошло легко и доверительно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад

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