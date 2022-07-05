Разработка логотипа

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Завершен1 заявка71 просмотр

Здравствуйте! Хочу создать свой логотип для развивающих игр для детей! Вы сможете это сделать? 

3 года назад
guest_16566997528111
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Роман очень коммуникабельный и старательный, профессионал своего дела! Я осталась довольна результатом! Работает качественно и быстро! Думаю будем работать в дальнейшем! Однозначно рекомендую!
Спасибо за интересный проект. Рекомендую заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки

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