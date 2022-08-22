Разработка логотипа

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Закрыт1 заявка28 просмотров

Евгений добрый день, не могли бы вы помочь с разработкой лого.. занимаемся одеждой, на данный момент лого не обходим для вайлдбериз, хотим сменить имеющееся название, хочется проработать фирменный стиль. Возможно название будет еще в других проектах по мимо маркетплейсов, если возьметесь более детально все расскажу, спасибо.

3 года назад
biopsyhoz-
Артем 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
3 года назад

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