Евгений добрый день, не могли бы вы помочь с разработкой лого.. занимаемся одеждой, на данный момент лого не обходим для вайлдбериз, хотим сменить имеющееся название, хочется проработать фирменный стиль. Возможно название будет еще в других проектах по мимо маркетплейсов, если возьметесь более детально все расскажу, спасибо.