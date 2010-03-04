Разработка логотипа

Необходимо разработать логотип дизайн студии UPLAB (возможно написание UpLab, UPlab, Uplab).

Молодая, динамично развивающаяся компания, в прошлом специализировалась исключительно на продвижении сайтов, сейчас помимо этого, занимается разработкой сайтов под ключ. Основная идея логотипа – роспись. На всех созданных студией сайтах в подвале будет находиться логотип в виде росписи. Необходима качественная каллиграфия. Работы на которые можно ориентироваться приложены.

И самое главное - это архив что в приложении. Примеры логотипов.

Опыт.

Портфолио.

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