Разработка логотипа

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Компании Стена ( www.stena.ru) необходим полный редизайн логотипа.

Ассоциативный ряд образов – cсвоеобразный текстурный орнамент, шпатель, кисть возможно стилизация одной из букв С(S) или Е (Например Е в виде знака евро союза и капелька краски).

Круто испоьзование объемного изображения например как здесь http://www.openproject.ru/en/index.php?id=290&type=2&i=124

Продукты европейские, поэтому должна быть ассоциация (Италия, Франция) в виде европейских пастельных тонов, стильной подачи Лого, лаконичное визуальное решение.

Надо попытаться всеми доступными визуальными средствами (логотип, цветографика) максимально нивелировать, сгладить все негативные ассоциации, которые несёт фонетика слова "стена". Нужно сделать стену добрее, теплее, роднее - позитивнее, одним словом.

Возможно использование вместе с названием фирмы некоего слогана со словами, например, "моя", "добрая" и т.п...Важно обратить вниманеие сам слоган не должен особо привлекать вниманеи и особенно быть частью логотипа И сам логотип визуально, цветографически должен восприниматься как нечто мягкое, изысканное, приятное.

Образцы работ отправляйте на эл. почту [email protected]

Благодарю Полунина Евгения Юрьевича (hrumk) за переформулировку технического задания конкурса.

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