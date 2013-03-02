Разработка логотипа

Для создаваемой организации требовалось разработать логотип, который бы соответствовал нашим пожеланиям, направлениям деятельности и миссии будущей организации. Какого-то четкого представления о том, как в итоге должен выглядеть наш логотип, у нас не было, так как наше воображение не могло сформировать что-нибудь конкретное и поддающееся описанию. Когда получили эскизы, то даже взвизгнули в восторге от увиденного: Ольге Ильсуровне сразу удалось попасть в «точку» с воплощенной идеей. Далее была небольшая доработка по цветам и шрифту, и вот наш логотип предстал перед нами во всей своей красе. Нам понравилось сотрудничать с Ольгой Ильсуровной и всем с уверенностью её рекомендуем. Она человек ответственный, терпеливый, исполнительный, с хорошим эстетическим вкусом и художественным воображением, умеющий прислушиваться к пожеланиям заказчика и предложить свежие решения. Рады знакомству и сотрудничеству с таким интересным, одухотворенным и приятным в общении Человеком и Профессионалом. Желаем Вам, Ольга Ильсуровна, здоровья, удачи, творческих успехов и всегда оставаться таким же востребованным специалистом! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!