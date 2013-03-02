Разработка логотипа

Необходимо разработать: 1. Логотип и и картинку паблика 2. Стиль постов паблика Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте подобной работы (приложите ссылки на сообщества, оформленные вами) 2. О цене за работу 3. О сроках выполнения
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Описание проекта в файле в приложении.
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