Необходимо разработать логотип для мебельного гипермаркета. Мы ориентируемся на продажу мебели из стран Малайзии, Индонезии, Китая. http://melir.ru На текущий момент идёт доработка дизайна сайта и хотелось бы получить логотип органично вписывающийся в его стилистику (стиль почти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа для компании. Подробное ТЗ будет отправлено непосредственно исполнителю личным сообщением.
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать существующий логотип - сделать изображение более качественнымЗавершен10 лет назад
Требуется создать логотип и фавикон для сайта transferoff.ruЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Отрисовать готовое лого. Файл должен быть в векторе срок 1 день 5wmz спасибоЗавершен10 лет назад
- $50
Логотип состоит с трех элементов: 1. Цифра "21" 2. Оранжевая вставка 3 Надпись "ENGLISH"Завершен10 лет назад
- $50
Планируется открытие круглосуточного заведения. Основная фишка - еда на вынос. Внутри самого помещения будет в основном кухня и барная стойка с 6-7 стульями. Будут предлагаться разнообразные виды кофе, сэндвичей и десертов на вынос. Точка будет ...Завершен10 лет назад
- $15
Требуется подобрать шрифт текста и изображение (в одном цвете) на тему домашних животных и оформить все в прямоугольник штампа (будущая печать, Цвет печати - белый. будет ставиться на коричневые и темно серые бланки). Это например ...Завершен10 лет назад
Необходимо очень срочно разработать логотип для туристической компании "Ла Перла Тревел". Логотип д.б. отрисован заново. Должны присутствовать Жемчуг и Радуга: либо жемчужина в радужной раковине, либо жемчужина с радужным сиянием, выглядеть дорого и оптимистично. Может находиться ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужен логотип для интернет магазина женской одежды. Т3 вышлю исполнителю.Завершен10 лет назад