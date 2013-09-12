Разработка логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка125 просмотров
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Прошу разработать логотип для сайта. Тематика - доска объявлений. Ориентировочный бюджет - 100$. Детали отправлю в ТЗ.

Срок - в районе 7 дней.

10 лет назад
gsa_1979
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
10 лет назад
$100
5 дней
Высокий уровень специалиста. Реализация через призму бизнес-задач. Ны выходе качественное решение. 100% рекомендую!
Приятно было с Вами поработать, Сергей. Понятная постановка задачи, приятное общение, моментальная оплата. Мои рекомендации, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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