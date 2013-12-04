Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка340 просмотров

Нужно нарисовать логотип для интернет-магазина по сантехнике. В заявках прошу указать ссылку на портфолио или примеры работ.

11 лет назад
santeh_online
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$100
5 дней
Сотрудничеством довольны.Логотип нарисован с учетом всех пожеланий. Никаких нареканий. Спасибо за работу!
Все отлично, своевременная оплата, четкая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простое лого

    Нарисовать в векторе простое лого: - надпись "ВПеленках" - букву В обыграть как завернутую в пеленку, заколотую английской булавкой (акцент на булавке не ставим) - стиль надписи ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать макет для типографии

    Разработать макет для печати на пакетах в стиле сайта для типографии. Требования: 1. требования к макету http://www.cm-trafaret.ru/maket.html ( для шелкографии) 2. требования к размеру макета (1:1) http://www.cm-trafaret.ru/pakety-pvd.html ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $110

    Доброго времеи суток! Требуется разработка логотипа для компании, которая занимается оптовой продажей пива и слабо алкогольных напитков (квас, сидр). Название компание "Русское поле" в логотипе может использоваться как полное название так и сокращение ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать правки логотипа

    Имеется лого в векторе. Необходимо сделать пару правок. 1. то что есть, 2 то что надо Нужно учеть, что люки (4шт) на носовой палубе - это не пятна, а 60% диаметра круга. Самый ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверкающий логотип сайта

    Есть логотип состоящий из простого текста (названия сайта). Нужно сделать сияние, на подобии логотипа сайта sberbank.ru Почти всё тоже самое, только на нашем лого. Напишите Ваши ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа для компании

    $100

    Логотип: название ЗооСпецПоставка + Картинка с птичкой (рябчик, куропатка, фазан, глухарь). 2 варианта написания: ЗооСпецПоставка и ZooSpecPostavka. Зоо не выделять!! это не зоопарк.. Как вариант, 00 могут быть яйцами или глаза птицы. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для клуба

    $60

    Здравствуйте! Необходим редизайн логотипа. Нынешний вариант в приложении (новый логотип не должен на него быть похожим). Цвета: белый, синий , красный. Пожелания - серьезный и деловой шрифт, и сам логотип. ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип хостинговой компании

    $70

    Разработать логотип новой хостинговой компании, 101space.ru Логотип должен не терять узнаваемость при уменьшении, отражать надежность компании и услуг, которые она предоставляет. Сайт компании не готов, но цветовая гамма будет аналогичная той что сейчас на ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад