Нарисовать в векторе простое лого: - надпись "ВПеленках" - букву В обыграть как завернутую в пеленку, заколотую английской булавкой (акцент на булавке не ставим) - стиль надписи ...
Разработка логотипа
Нужно нарисовать логотип для интернет-магазина по сантехнике. В заявках прошу указать ссылку на портфолио или примеры работ.
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