Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок126 просмотров

Разработка логотипа.Желательно несколько вариантов. Для документации, для сайта и для мобильных приложений. Название компании "Amitim Industries"

Хотелось бы видеть:

-Креативный

-Простой и яркий

К созданию логотипа хотелось бы чтобы подошли с психологической точки зрения, как в цветовой гамме так и в выборе шрифтов.

Род деятельности компании : IT технологии.

11 лет назад
Exclusivka
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oliab
Баева 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

oliab
Баева 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
11 лет назад

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