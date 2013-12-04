Разработка логотипа.Желательно несколько вариантов. Для документации, для сайта и для мобильных приложений. Название компании "Amitim Industries"

Хотелось бы видеть:

-Креативный

-Простой и яркий

К созданию логотипа хотелось бы чтобы подошли с психологической точки зрения, как в цветовой гамме так и в выборе шрифтов.

Род деятельности компании : IT технологии.