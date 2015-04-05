Разработка логотипа

Благодарю за увлекательный проект. Работа началась с того, что заказчик сам заполнил бриф и четко определил задачи. Потрясающая энергетика, понимание и сопереживание на каждом этапе работы. Точная предоплата и оплата выполненной работы. В любом вопросе понимание, адекватность и такт. Один из самых комфортных проектов. Рекомендую к сотрудничеству, обязательно. Мои наилучшие пожелания, Александр. С уважением, Алла.