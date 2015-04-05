Должен быть простой и добрый логотип. Может быть в виде апельсина, внутри которого размещена чаша со змеей (три возм. цвета: апельсин- оранжевый, чаша белая, листик апельсина и змея- зеленые. Так же может ...
Разработка логотипа
нужно разработать логотип для музыкального сайта luxsonic.net , а именно логотип в шапке и по возможности фавикон. Смотрел ваше портфолио, мне понравились ваши работы.
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