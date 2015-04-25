Разработка логотипа

Однозначно рекомендую! Это мой первый заказ, долго выбирал исполнителя, просматривал портфолио. Когда практически отчаялся, именно работы Дмитрия убедили меня, что я нашел то, что искал. Я не ошибся. Дмитрий создал именно тот логотип, который был мне нужен. Это не просто рисунок, это целая история. Параллельно возникла необходимость в создании рекламного модуля. Без всяких конкурсов сразу обратился к Дмитрию. Первый же вариант превзошел мои ожидания. Это было круто! Спасибо огромное. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество...