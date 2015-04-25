Разработка логотипа

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок271 просмотр

Разработать и нарисовать логотип для магазина эротических товаров. Название ХХХ. Сайт http://www.xxx-spb.ru в разработке.

10 лет назад
VitaliySakhno
Виталий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
10 лет назад
$25
2 дня
Однозначно рекомендую! Это мой первый заказ, долго выбирал исполнителя, просматривал портфолио. Когда практически отчаялся, именно работы Дмитрия убедили меня, что я нашел то, что искал. Я не ошибся. Дмитрий создал именно тот логотип, который был мне нужен. Это не просто рисунок, это целая история. Параллельно возникла необходимость в создании рекламного модуля. Без всяких конкурсов сразу обратился к Дмитрию. Первый же вариант превзошел мои ожидания. Это было круто! Спасибо огромное. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество...
Когда видишь, что у заказчика нет отзывов, то невольно волнуешься… Виталий оказался замечательным заказчиком, мои опасения были излишни! Приятный в общении, точно знающий цель работы, ответственный, честный человек! Было приятно работать с Виталием. Буду рад помочь если понадобится… Спасибо! Мои наилучшие рекомендации по сотрудничеству…

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
10 лет назад

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