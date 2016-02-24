Разработка логотипа

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка138 просмотров

Необходим логотип информационной системы. Задача будет описана в брифе.

9 лет назад
20hz
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$125
3 дня
Хорошая работа. Качественно и с соблюдением сроков.
Моя наилучшая рекомендация Ивану. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать и нарисовать логотип

    $25

    Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать логотип, обновить.

    Необходимо обновить логотип, убрать или сгладить градиенты, упростить слегка линии или иначе слегка подать, возможно шрифт доработать. Сделать его более современным.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переделать логотипы

    Здравствуйте, требуется сделать логотипы один в один, находятся во вложении, нужно только заменить надписи EnergyWeb вместо WebStudios. вместо new york написать Екатеринбург

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $5

    Есть простой логотип нарисованный в пейнте. Нарисовать в psd с сглаживанием и адаптацией для веб на:  - прозрачном фоне  - на желтом фоне - на желтом фоне+адрес сайта. - favicon

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Для нового бренда по изготовлению одежды необходимо разработать логотип, вшиваемый ярлык (лейбл), дизайн страниц в социальной сети (instagram). Название бренда "Volga brand".

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать - раскрасить Логотип

    Здравствуйте! Сама форма логотипа уже есть, необходимо его раскрасить, "причесать". С цветовыми оттенками, тоже некая определенность имеется - поскольку есть сайт с подобранными цветами. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изготовить логотип, используя изображение

    в прикрепленном файле персонаж клювермэн это вымышленный персонаж не настоящий задача такова на основании это изображения нужно сделать логотип для интернет магазина красок используя по возможности как можно меньше элементов ну допустим ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад