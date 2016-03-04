Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...
Разработка логотипа
Необходимо разработать несложный логотип для сайта недвижимости
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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