И сделать из него необходимый и удобоваримый вариант для печати и добавления в разные форматы. Ну попросту сделать его большим и в неск.форматах JPG, PNG, PDF, AI, CDR. Бюджет 250 р.
Разработка логотипа
Бюджетный вариант.
Оплата только после принятия проекта.
Тематика - в личку
в логотипе должен быть: название компании + значек
шрифт - читабельный, без вензелей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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