Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен41 заявка455 просмотров

Бюджетный вариант.

Оплата только после принятия проекта.

Тематика - в личку

в логотипе должен быть: название компании + значек

шрифт - читабельный, без вензелей

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$30
3 дня
Только самые лучшие рекомендации. Анастасия справилась с задачей на более чем 100%. Было предоставлено несколько вариантов логотипа, причем разных по стилю. Логотипы полностю соответствовали ТЗ. Нельзя сказать, что какой-то из вариантов не понравился вообще - они все были достойные. И логотип, который мы выбрали, мы практически не дорабатывали. Что говорит о профессиональном и ответственном подходе к поставленной задаче. Настя всегдаПриятно было поработать. Будем сотрудничать и дальше при возникновении подобных задач. Творческих вам успехов! Спасибо большое.
Рекомендую Екатерину как заказчика. Корректная переписка, четкое тз, моментальная оплата. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад