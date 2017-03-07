Разработка логотипа

Только самые лучшие рекомендации. Анастасия справилась с задачей на более чем 100%. Было предоставлено несколько вариантов логотипа, причем разных по стилю. Логотипы полностю соответствовали ТЗ. Нельзя сказать, что какой-то из вариантов не понравился вообще - они все были достойные. И логотип, который мы выбрали, мы практически не дорабатывали. Что говорит о профессиональном и ответственном подходе к поставленной задаче. Настя всегдаПриятно было поработать. Будем сотрудничать и дальше при возникновении подобных задач. Творческих вам успехов! Спасибо большое.