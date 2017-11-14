Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок196 просмотров

Задача: разработать логотип (написать слово) примерно в том же стиле что и прикрепленная картинка. Пожалуйста указывайте цены, приоритет наименьшей цене.

8 лет назад
Roksalana_DEL
Эльвира 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
Рекомендую как ответственного исполнителя
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад