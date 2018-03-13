Разработка логотипа

Добрый день!

Необходимо разработать логотип для компании по продаже фарфоровой посуды (кружки, тарелки, чашки). В приоритете, посуда для детской аудитории (см. вложение)...

Название компании: ПОСУДКИНЫ (сайт в разработке: posudkini.ru, посудкины.рф)

Идея логотипа следующая: ПОСУДКИНЫ - это своего рода семья (см. пример Барбоскины). Папа - может быть, тарелка (толстячок например, мама - изящная кружка или бокал (стройная), и 2 - 3 детей (2 мальчика - 1 - тарелка (пухленький и меленький как папа), 2-ой - чайный бокал (стройный и высокий, как мама), 1 девочка - в виде чашечки или кружки (маленькая принцесска).

В общем, обрисовал как смог, идея думаю ясна. так что жду от Вас предложения, господа креативщики;).

Хорошего дня!