Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт60 заявок1013 просмотров
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#1$

Необходимо разработать логотип. Описание работы в прикрепленном файле

15 лет назад
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров