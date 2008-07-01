Разработка логотипа для аюрведической SPA-линии

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок2213 просмотров
#1$

Разработка дизайна торговой марки

Компания “AMRITHA” LTD. открывает конкурс на разработку логотипа / торговой марки профессиональной косметики VIP класса, изготовленной по рецептам аюрведы (древняя Индийская философия).

Критерии отбора:

1) Логотип / торговая марка должна быть адаптирована для печати на: визитках; банках (5000 мл,1000мл; 500мл; 250мл; 100мл; 50мл; 5мл)

2) Содержать название AYUR SPA

3) Цвета - натуральный зеленый и золото.

5) Иметь ввиду что косметика элитная, профессиональная

17 лет назад
AMRITA
Вера 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Огромное трудолюбие, способность уловить суть задания, и сделать все качественно, предоставив множество вариантов. Рекомендуем.
Вера - прекрасный Заказчик! Очень внимательный и приятный в общении человек. Работу с Верой можно назвать результатом направленного действия - всегда на связи, в нужный момент грамотная корректировка, четкое представление о том, что должно получиться в итоге работы. А работать - одно удовольствие. Рекомендую! И надеюсь на новое сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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