Разработка логотипа для аюрведической SPA-линии

Вера - прекрасный Заказчик! Очень внимательный и приятный в общении человек. Работу с Верой можно назвать результатом направленного действия - всегда на связи, в нужный момент грамотная корректировка, четкое представление о том, что должно получиться в итоге работы. А работать - одно удовольствие. Рекомендую! И надеюсь на новое сотрудничество.