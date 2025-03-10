Разработка логотипа для бренда одежды в уличном стиле

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Закрыт7 заявок36 просмотров

Ищу графического дизайнера для разработки логотипа для бренда одежды в уличном стиле. Рассматриваю только дизайнеров, которые уже работали с фэшн, желательно в таком же направлении, чтобы совпадало видение по стилю. Буду очень рада вашему портфолио с указанием сроков разработки, вилкой по стоимости и остальным деталям в личные сообщения.

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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