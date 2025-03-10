Ищу графического дизайнера для разработки логотипа для бренда одежды в уличном стиле. Рассматриваю только дизайнеров, которые уже работали с фэшн, желательно в таком же направлении, чтобы совпадало видение по стилю. Буду очень рада вашему портфолио с указанием сроков разработки, вилкой по стоимости и остальным деталям в личные сообщения.