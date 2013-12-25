Разработка логотипа для интернет магазина

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Завершен1 заявка81 просмотр

Логотип для интернет магазина детской одежды

11 лет назад
Ks-y
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$120
3 дня
Спасибо большое за работу! Все варианты были хороши, было сложно сделать выбор. Всем рекомендую.
Ксения, спасибо за интересный, добрый проект, порядочность и приятные впечатления от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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