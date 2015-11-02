Разработка логотипа для интернет-магазина

Алексей - один из редчайших заказчиков, проект которого был наполнен радостью. И дело даже не в теме, а в том, как он с душой подошел к процессу создания логотипа. В сотрудничестве, ориентированном на отличный результат, важно, чтобы обе стороны были заинтересованы - только тогда будет понимание. Корректировки приходили без задержки, в абсолютно вежливой форме были предложены правки. Оплата была незамедлительная и в полном объеме. Алексей, благодарю за приятное сотрудничество!