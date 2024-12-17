Требуется дизайнер для разработки логотипов мероприятий. Логотипы должны быть адаптированы для использования в презентациях, метчах и других материалах. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи.
Разработка логотипа для компании по грузоперевозкам
Требуется разработка круглого логотипа для международной компании, занимающейся грузоперевозками. Необходимо учесть стиль и концепцию, соответствующие сфере деятельности компании.
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