Разработка логотипа для компании по грузоперевозкам

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Закрыт7 заявок45 просмотров

Требуется разработка круглого логотипа для международной компании, занимающейся грузоперевозками. Необходимо учесть стиль и концепцию, соответствующие сфере деятельности компании.

Создание логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
25 минут назад
71 отзыв
5 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
629 отзывов
5 месяцев назад
#1
Логотипы и Знаки
Владислав
 
38 лет
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Был
19 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Наталья
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 дня назад
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Андрей
 
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Был
час назад
61 отзыв
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Михаил
 
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Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
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Логотипы и Знаки

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