Разработка логотипа для Медицинского программного обеспечения.

Было очень приятно работать с Ольгой. Она сделала все своевременно и на высшем уровне. Мы договаривались на 4 варианта, но Ольга сделала больше варинтов логотипа. Нам понравились две концепции и в итоге Ольга помогла нам выбрать и сделала все необходимые правки. Всем рекомендую.