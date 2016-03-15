Разработка логотипа для Медицинского программного обеспечения.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка149 просмотров

 

Нужно 4 варианта логотипа.Сроки 2 дня.Бриф во вложении.Логотип для компании EMR. 

Логотип должен отображать тему конфиденциальности и безопасности медицинских данных. Четко должно быть указанно на род деятельности компании.

9 лет назад
artbeseda
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$100
1 день
Было очень приятно работать с Ольгой. Она сделала все своевременно и на высшем уровне. Мы договаривались на 4 варианта, но Ольга сделала больше варинтов логотипа. Нам понравились две концепции и в итоге Ольга помогла нам выбрать и сделала все необходимые правки. Всем рекомендую.
Только положительные эмоции от сотрудничества - подробный бриф, вежливое общение и мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад