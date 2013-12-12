Разработка логотипа для промышленной компании

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка119 просмотров

Необходимо разработать логотип для промышленной компании, который в полной мере отражал бы направление деятельности компании.

11 лет назад
andcrew
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад
$120
1 день
Остались очень довольны результатом сотрудничества со Светланой. Все пожелания учтены, сроки соблюдены. В будущем обязательно будем сотрудничать. Рекомендую! 10+
Андрей, спасибо за сотрудничество! С Вами было приятно работать. Рекомендую Вас, как одного из самых порядочных заказчиков!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад

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