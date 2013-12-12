логотип без иллюстраций. будет название организации (последние буквы - "к" и "с" слиты в одну) вокруг названия обводка овальной формы. название организации Адомекс Холдинг (холдинг пишется ...
Разработка логотипа для промышленной компании
Необходимо разработать логотип для промышленной компании, который в полной мере отражал бы направление деятельности компании.
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