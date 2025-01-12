Разработка логотипа для сферы недвижимости

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок71 просмотр

Ищем графического дизайнера для разработки логотипа в сфере недвижимости. Стиль минимализм, бюджет 4-6 тыс. Ребята, напишите, если заинтересованы: 1) Пришлите лучшие работы, 2) Готовы ли начать сегодня и ваши сроки, 3) Ваша стоимость.

Создание логотипов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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