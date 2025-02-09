Разработка логотипа и фирменного стиля

Требуется улучшить текстовую часть логотипа, состоящую из шести букв. Необходимо адаптировать буквы, сделать их более гармоничными с графической частью, а также предложить новые идеи для написания. Лого будет предоставлено исполнителю после обсуждения стоимости работы.