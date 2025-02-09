Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок62 просмотра

Ищу специалиста для быстрого и качественного создания логотипа и фирменного стиля. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки выполнения работы, а также прикрепите примеры вашего портфолио.

Создание логотипов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
629 отзывов
3 месяца назад
#1
Логотипы и Знаки
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад
Яна
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 дня назад
3 месяца назад
Михайло
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Влад
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки