Разработка логотипа и фирменного стиля для ТМ

# 1 — $ 150

Здравствуйте, уважаемые исполнители. На данный момент есть потребность изменить айдентику торговой марки (лого, стиль, банеры, вывески, сайт и прочее) существующий компании по оптовой продаже пищевой упаковки в Саратове (упаковка для пиццы, бургеров, фаст-фуда, стаканчики, салатники и так далее).

На данный момент компания называется "ДонКартон" и присутствует на рынке более двух лет. Существующий логотип и варианты его использования (визитка, график работы, автовизитка, вывеска и указатель) прикладываю. Название было выбрано в свое время благодаря ассортименту - продавали только продукцию из бумаги и картона. На сегодняшний день ассортимент сильно расширился и пополнился продукцией из пластика, полимеров и полиэтилена (то есть, привязка к "Картону" уже как-то не сильно вяжется; логичнее выглядят названия прямых конкурентов - "СарУпак", "УпакМаркет" и так далее.

Соответственно, речь идет либо о вообще полной смене названия и логотипа, либо о серьезном его редизайне. В любом случае - готов на радикальные изменения. Все равно делать новый сайт, а вывески менять.

- Привязки к цветовой гамме нет, можно использовать существующую (в этом случае зеленый лучше заменить на фисташковый; а черный на графитовый) или вообще взять иные, более подходящие на ваш взгляд цвета (касается как случая редизайна существующего лого, так и создания полностью нового стиля);

- В основном использование логотипа предполагается на белом фоне (сейчас выбран фон фактуры картона; идея мне нравится, но вроде как вид размывается издалека и не сильно хорошо видно на фоне всего остального), но возможно вы предложите более удачное цветовое сочетание;

- особых пожеланий к названию тоже нет, однако смысловая нагрузка должна присутствовать - работаем в Саратове, все же периферия; в идеале подходящий домен должен быть свободен (речь про создание нового бренда);

- опять таки, идеальный вариант - плюсом к неймингу идет какой-то запоминающийся смысловой слоган;

Наш сайт сейчас:

- https://doncarton.ru

Прямые конкуренты в Саратове:

- https://saratov-plast.ru/

- https://packtime64.ru/

- https://sinta.pro (пожалуй, основной)

Конкуренты-федералы:

- https://www.mystery.ru (пожалуй, основной)

- https://centrpak.ru/

- https://packsale.ru/

Сектор продаж - b2b. Основные клиенты - кафе, рестораны, кейтеринг, шаурмятни, кофейни, суши/роллы, бургерные. То есть, выбирают нас либо собственники бизнеса, либо руководители отделов закупки - а они, субъективно, предпочитают строгий деловой подход и стиль (еще один камень в огород существующего названия и логотип - смешно, конечно, и запоминается, но совсем несерьезно). В ценниках на нашу продукцию "бой идёт" на копейки, поэтому переплачивать за супер-красиво/дорого/богато они не станут.

В итоге нужно:

- логотип (вариант на светлом фоне; на темном; на сайте, визитке; в иных местах)

- штендер (то, как он будет выглядеть - на штендере только лого, фраза "пищевая упаковка" и стрелка), будет стоять на въезде на территории где находится склад, указывать куда собственно двигаться;

- банер (стандартно, 3х6);

- график работы;

- визитка и автовизитка;

- реклама на столбе;

- рекламная вывеска на конструкции на теплотрассе (это уже с привязкой к конкретному случаю - на складе согласовали размещение там)