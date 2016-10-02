Разработка логотипа и названия компании

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт41 заявка446 просмотров
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Привет Всем!

Ищу креативного человечка который поможет создать ЛОГОТИП, НАЗВАНИЕ моей будущей компании. 

Планирую создать компанию по пошиву и продаже "необычных" блузок, сумок по Украине, за ее пределами. 

Есть пару вариантов по названию компании, визуализации логотипа, цветовые решения. 

Время на разработку 5-7 р. дней.

К сожалению бюджет небольшой: 500 грн.

7 лет назад
kononenkoe87
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад