Разработка логотипа и полный ФС

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать логотип для компании.

Так же разработать полный фирменный стиль - визитки для сотрудников, фирм.бланк, листовки, ручки и т.д.

В последующем необходимо создать рекламную продукцию.

11 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
11 лет назад
$150
7 дней
Великолепное исполнение. Всегда на связи. Только положительные эмоции, более надежного человека еще не встречал. Работали, работаем и будем продолжать работать)
Давно работаем с Иваном. Очень довольна сотрудничеством! Ответственный, серьезный, добросовестный заказчик. К тому же приятный в общении человек) Рада нашему сотрудничеству, которое, думаю, продлится еще долго!
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль магазина

    Доброго времени суток. Необходимо разработать и визуализировать фирменный стиль магазина Экопродуктов: логотип фирменные цвета фирменное оформление торговой точки (интерьер/экстерьер). Интересует стоимость работы и сроки.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать логотип в векторе

    - Разработать логотип в векторе - Фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт А4) Компания занимается продвижением сайтов (основной профиль) и разработкой сайтов под ключ (второстепенный, сейчас на аутсорсе). Домен: promosite.fm Укажите, пожалуйста, бюджет (отдельно логотип, отдельно фирменный стиль), сроки. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта ювелирных изделий

    $50

    Нужно сделать логотип для интернет-магазина ювелирных изделий. Т.к. основная часть продающихся изделий из серебра с золотыми пластинами, то и решение для логотипа аналогичное - серебряная шильда, на которой золотом написано "Ювeлирoчка". На сайте предполагаемый размер лого ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип торгово-строительной фирмы

    Логотипа для фирмы ООО "Консул". Основное направление деятельности - производство ремонтных работ, эксплуатация строительных объектов, подготовка проектно-сметной документации. Основной контрагент (более 90% всех заказов) - Государственные и муниципальные заказчики. Логотип должен быть ненавязчивым, не очень ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Лого + визитка + бланк

    $130

    Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк (визитка+бланк после лого) для компании Экосфера. Сайт компании http://ecosfera.com.ru. Работа над визиткой и бланком после логотипа (максимум на конкурс лого закладываем 2 недели времени). Бриф на логотип вложен. Спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для автосервиса

    Цель работы =========== Целью работы является разработка логотипа для коммерческого предприятия AutoGooD.Kirov, основным направлением экономической деятельности которого является косметический ремонт автомобилей. Список основных услуг предприятия: - Удаление вмятин кузова авто - Ремонт сколов, трещин, автостекол - Полировка фар, стекол авто - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип фирмы

    $50

    Доброго дня всем! Нужен логотип для компании, которая здает в аренду строительную технику (экскаваторы,бульдозеры,самосвалы,автокраны), а также занимается всеми видами земельных работ (копка котлованов, копка и чистка озер, демонтажные работы и др.) Хотелось чтобы логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад